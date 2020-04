Serie A, l’idea di Bergomi: “girone a 3 per decidere lo scudetto”

Il futuro del calcio italiano è sempre più incerto, non è possibile infatti ipotizzare la ripresa dei campionati a causa dell’emergenza Coronavirus. Non è da escludere dunque la sospensione definitiva, ma il telecronista ed ex Inter Beppe Bergomi ha lanciato una proposta a Sky Sport. “L’idea del girone a tre per lo scudetto potrebbe essere buona, al limite si potrebbe aggiungere una quarta squadra, poi le altre sono troppo distanziate. Bisognerebbe poi dare dei vantaggi ha chi occupa una posizione migliore, come la Juventus”.

Sulla sospensione definitiva in Belgio: “E’ una scelta comprensibile, va accettata. Assegnare il titolo è una cosa relativa: non assegnarlo al Liverpool in Inghilterra sarebbe assurdo, mentre in Italia Agnelli non vuole conquistarlo a tavolino viste le distanze minime con Lazio e Inter”.