“In Serie A ci sono venti calciatori positivi al Coronavirus, perché nessuno dice niente?”, l’allarme

La Serie A è al lavoro per tornare in campo, gli allenamenti potrebbero riprendere dal 4 maggio con il ritorno del campionato nei primi giorni di giugno. Sono stati presentati i protocolli per garantire la sicurezza dei calciatori, mercoledì sarà una giornata molto importante ed andrà in scena un confronto sul futuro della stagione.

La situazione potrebbe complicarsi in caso di nuove positività al Coronavirus, da questo punto di vista arrivano dichiarazioni preoccupanti da parte del giornalista sportivo Tony Damascelli ai microfoni di ‘Radio Radio’ come riporta anche calciomercato.it. “Mi è stato riferito che attualmente ci sono venti giocatori di Serie A positivi al Covid-19, anche se i club non lo dicono. Perché la notizia non è stata resa nota? Perché le società, anche per motivi di privacy, non sono obbligate a dire pubblicamente che un loro tesserato ha il coronavirus. L’unica cosa che sono tenute a fare è a curarli bene”.