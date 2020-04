“Quando una signora rubò la borsa con il contratto di Cannavaro”, il clamoroso retroscena

Continua a far discutere il passaggio di Fabio Cannavaro dall’Inter alla Juventus, è stato considerato uno degli affari più importanti per il club bianconero. Gaetano Fedele ha svelato alcuni retroscena sulla trattativa in un’intervista riportata a TMW.

“Di trattative e mercati ne ho fatti tanti, tra inverno ed estate ho vissuto una quarantina di sessioni. Ma una non l’ho mai raccontata… Riguarda il passaggio di Fabio Cannavaro, dall’Inter alla Juventus. La trattativa fu estenuante, arrivammo all’ultimo giorno di mercato. Il 31 agosto nella sede dell’Inter facemmo il contratto che poi andava depositato. Io, l’Avvocato m Malagnini che è il nostro legale e un giovane che stava iniziando il suo percorso di apprendistato che portava la borsa. Andammo a pranzo velocemente, eravamo tutti al telefono. Ad un certo punto si avvicinò una signora e ci disse: ‘Vi hanno rubato la borsa’. Dentro quella borsa c’era il contratto di Cannavaro”.

“Rincorremmo la donna che aveva compiuto il furto, riuscimmo a trovare la signora ma non la borsa. Pensavamo di aver bloccato la persona sbagliata, il cosiddetto palo. Invece la signora aveva abbandonato la borsa lungo la strada perché troppo pesante. Riuscimmo a recuperare tutto, anche i contratti che andammo a depositare. E ovviamente – continua l’agente – non finimmo di mangiare”.