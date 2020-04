“Sono pronto a correre il rischio di essere contagiato, ma voglio giocare”, il centrocampista fa discutere

Non ci sono dubbi sulla spaccatura per la ripresa dei campionati, anche tra i calciatori. C’è chi considera la stagione già conclusa, mentre altri spingono per il ritorno in campo. E’ di questo avviso anche il centrocampista del Barcellona, Ivan Rakitic.

“Sono pronto a correre il rischio di essere contagiato, ma voglio tornare a giocare”: è il pensiero del calciatore croato. “Lo dico con la consapevolezza che il rischio sarà molto piccolo, ma anche per la solidarietà con coloro che hanno giocato per noi dal primo minuto e che continueranno così per molti giorni”, aggiunge il bluagrana in un’intervista a Marca. “Dobbiamo giocare con le massime misure di sicurezza, sapendo che non sarà mai sicuro al cento per cento, per noi come per qualsiasi lavoratore”.