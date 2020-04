“Tutti sanno com’è andata quando ho lasciato il Milan, non c’è molto da spiegare…”: Cutrone confessa

“Il Milan è da sempre la mia squadra del cuore ed è una grandissima società. A Milano mi hanno fatto crescere come uomo e come calciatore e se oggi sono a Firenze in Serie A è anche grazie al Milan. Ognuno poi ha il suo percorso da seguire, tutti sanno com’è andata quando ho lasciato Milano, non c’è molto da spiegare… Ringrazierò sempre il Club per quello che mi ha dato e i tifosi rossoneri per il sostegno e l’affetto”. Lo ha rivelato l’attaccante della Fiorentina, ex Milan, Patrick Cutrone, nella diretta Instagram di Che Fatica la Vita da Bomber.