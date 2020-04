Uefa disposta a tutto pur di concludere: le ipotesi sul piatto, da quella attuale a soluzioni ‘rapide’

Concludere, ad ogni costo e nei limiti del possibile, salvaguardando la salute e non sforando una determinata data: quella del 3 agosto. Uefa chiara e disposta a tutto pur di portare a termine la stagione attuale. Ieri il presidente Ceferin si è sbilanciato su eventuali formule e date. Ciò che è certo è che non si andrà oltre il 3 agosto. Quel giorno, campionati e coppe dovranno essere conclusi. Non oltre. E si farà in modo di trovare anche soluzioni alternative, più ‘rapide’, comunque diverse. Ce ne sono alcune sul piatto. Eccole.

Format attuale (nessuna modifica, dunque, ma solo intensificazione del calendario)

Partite secche in campo neutro o sorteggiando chi gioca in casa (niente andata e ritorno)

Final Eight

Final Four