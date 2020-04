Zarate: “Lautaro può andare al Barça, l’Inter non può fare nulla”. Ma la verità è un’altra

L’attaccante Lautaro Martinez sarà il pezzo pregiato della prossima sessione di calciomercato. L’argentino è stato protagonista di una stagione molto importante, tanto da aver attirato le attenzioni addirittura del Barcellona, la sua valutazione è aumentata tantissimo e nel contratto è prevista una clausola rescissoria da 110 milioni di euro. E’ andato in scena un vero e proprio giallo, in particolar modo hanno fatto discutere le dichiarazioni Sergio Zarate a Fox Sports Messico: “​C’è una grande possibilità che accada. È un grandissimo giocatore, non ha limiti. Sono quelli (i soldi, ndr) che comandano. Con Messi lì, credo ci sia maggiore possibilità che il calciatore voglia andare a giocare con il più forte di tutti. L’Inter può volere qualsiasi cosa, ma è il mercato a comandare. Squadre come il Barcellona quando vogliono un giocatore fanno di tutto per prenderlo”.

Ma il vero agente del calciatore è Yaquè che a PassioneInter.com ha deciso di mettere le cose in chiaro. “Sergio Zarate non fa parte dell’entourage di Lautaro Martinez, siamo solo io ed il suo fratello Rolando a seguirlo. Può pensare quello che vuole sul suo futuro ma non significa che sarà così”.