L’aneddoto di Maxi Lopez: “una volta mi sono rifiutato di scaldarmi, poi…”

Maxi Lopez si prepara per il rush finale con la maglia del Crotone, con l’obiettivo che è quello di conquistare la promozione in Serie A. Il bomber argentino ha svelato alcuni retroscena in una chiacchierata su Instagram con Lito Costa Febre, come riporta ‘IlPosticipo.it’.

IL CATANIA – “All’epoca ero titolare, ma il Cholo non mi aveva messo in campo. Ero nervoso perchè stava per nascere mio figlio e quindi gli avevo detto chiesto di non andare a Napoli. Al quindicesimo minuto mi fanno cominciare il riscaldamento e io non volevo farlo. Mono Burgos mi si voleva mangiare vivo, era come sfidare la morte. Però il Profe Ortega mi ha tranquillizzato, nel secondo tempo sono entrato in campo e ho chiesto scusa a tutti”.

LA VITA PRIVATA – “Non vedo i miei figli da quasi quattro mesi. Il primo giorno che potrò uscire dalla regione, voglio andare da loro. Mi mancano da morire, conto i giorni”.