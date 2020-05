L’arbitro Rizzoli: “La mia prima partita fu un disastro, fischiai solo due falli. E in quel derby siciliano”

Nicola Rizzoli si racconta. L’arbitro italiano, nonché designatore della Can-A, ha parlato all’appuntamento promosso dal Bologna-Academy webinar, svelando alcuni aneddoti relativi alla sua carriera.

“La mia prima partita – le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport – fu una delle prestazioni peggiori, fischiai solo due falli, avevo 16 anni, era categoria Esordienti ed era a Corticella, a Bologna: in realtà non volevo fare l’arbitro, volevo fare il calciatore convinto anche di essere bravino e inizialmente non amavo gli arbitri ma poi… Ma la gara più complicata fu un derby Catania-Messina in cui ci furono alcuni incidenti: parlai col capo-tifoso del Messina e gli dissi, mettendogli il pallone in mano, se avesse voluto continuare il match facendo quindi terminare il caos fra tifoserie. Due minuti dopo la partita riprese”.