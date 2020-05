Assemblea della Lega Serie A convocata in via d’urgenza per mercoledì 13 maggio in videoconferenza alle 10 in prima convocazione e, occorrendo, alle 12 in seconda convocazione. E’ quanto comunica la Lega Serie A in una breve nota. Tra i punti dell’ordine del giorno i diritti audiovisivi del triennio 2018-2021 e l’aggiornamento sulla ripresa delle attività.