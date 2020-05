La paura dell’allenatore: “Ho avuto il Coronavirus, non riuscivo a camminare. Tutto è iniziato dopo la partita…”

“Non avevo forze, camminare mi pesava come dover scalare il Kilimangiaro. Dopo la sfida con il Watford mi sono sentito debole. Non riuscivo a sentire odori o ad assaporare nulla. Una settimana dopo, mia moglie si è ritrovata nelle stesse condizioni. Siamo stati testati ed entrambi siamo risultati positivi al virus. Mi ha ricordato molto l’esperienza della scalata del monte Kilimangiaro. Più passava il tempo e più aumentavano le difficoltà di respirazione, come se fossi in cima al monte. Ricordo di aver provato a correre per la prima volta dopo essermi ammalato e sono riuscito a stento a farlo per pochi metri. Aver superato questa esperienza mi ha ha fatto davvero apprezzare essere in forma e in salute”. L’allenatore del Leicester Brendan Rodgers racconta, in un’intervista riportata dalla BBC, i giorni difficili vissuti dopo aver contratto il Coronavirus.