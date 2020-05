Calciomercato Inter, Ausilio allo scoperto sulla cessione di Lautaro Martinez

“Noi puntiamo su Lautaro, è un asset importante per il club. E poi non dimentichiamoci che ha ancora tre anni di contratto con noi. L’Inter non cede i suoi giocatori migliori, ma li tiene ed eventualmente poi si rinforza sul mercato: questo vale anche per Lautaro. Noi non vogliamo venderlo, poi c’è una clausola (da 111 milioni, ndr). E l’unica possibilità che esiste oggi di vedere il giocatore lontano dall’Inter è proprio il pagamento di quella clausola”. Lo ha detto il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, in un’intervista a Sky. La dirigenza nerazzurra esce dunque allo scoperto in merito alle insistenti voci di un interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez.