Calciomercato Juventus, Paratici svela tutto: Pogba, lo scambio Pjanic-Arthur, Higuain e Dybala

Anche la Juventus è in attesa di notizie sulla ripresa del campionato di calcio, nel frattempo la dirigenza bianconera pensa al futuro, come confermato dal dirigente Fabio Paratici che ha affrontato l’argomento del calciomercato. Ecco le dichiarazioni a SS24. “Per i rinnovi di Chiellini e Buffon ormai siamo in dirittura d’arrivo. Higuain? Quando è partito, era molto preoccupato in generale. E’ un ragazzo speciale, molto sensibile e le sue vicende familiari lo hanno colpito molto”. Sullo scambio Arthur-Pjanic: “In questo momento parliamo con tanti club per fare il punto della situazione e confrontarci. Ma sono soltanto chiacchiere”.

“Pogba? E’ un grande calciatorore, ma ora è un’operazione difficile. Ci sono meno club disposti a trattare certi ingaggi – ha concluso-. Dybala vogliamo che resti con noi a lungo”.