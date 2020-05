Calendario Serie A, le ultime indiscrezioni: ecco quando si giocherà Juventus-Lazio

Calendario Serie A – Emergono altre indiscrezioni sul calendario di Serie A, che domani potrebbe essere ufficializzato. Dopo aver scelto la data per la ripartenza, il 20 giugno, è necessario stabilire date e orari di ogni turno, considerando gli infrasettimanali per poter terminare il 2 agosto e i tre slot orari nel weekend (due infrasettimanali) per l’accordo con le tv.

Saranno probabilmente soltanto 10 (di cui nessuna a Napoli e Lecce) su 124 le partite che si giocheranno nella fascia oraria delle 17.15 (tutti i fine settimana, una partita al giorno dal 27 giugno al 26 luglio). Una cinquantina verranno invece inserite nella fascia orario delle 19.15 mentre più della metà saranno la sera, alle 21.30. Nessuna squadra giocherà più di due partite in diurna, così come non si giocherà in diurna nessuno dei quattro recuperi della 25ª giornata che daranno il via alla Serie A nel weekend del 20-21 giugno, e nessuna delle sfide dell’ultima giornata spalmate tra sabato 1 e domenica 2 agosto. Il big match Juventus-Lazio (34° turno), invece, potrebbe andare in scena come posticipo di lunedì 20 luglio.