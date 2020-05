Carnevali: “Spadafora in confusione. La A traina tutto il calcio, se non si gioca tante in tribunale”

“Spadafora? Mi sembra che viva un momento di confusione, ma vedo emergere consapevolezze nuove dal Governo, e la massima disponibilità dei club ad adempiere alle condizioni di sicurezza. Riprendere gli allenamenti è stata una decisione di buon senso. E’ un percorso più di riadattamento fisico che di allenamento. Interrompere la Serie A costa più di 200 milioni, tra 10 e 12 per il Sassuolo. Non ripartire porterebbe il danno a 800 milioni, molte società potrebbero andare in tribunale. E la A traina anche B, giovanili e calcio femminile”. Parla così, a ‘Ceramicanda’, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali.