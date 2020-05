“Chiudere il calcio è stata una follia di idioti ed incapaci, riapriamo subito”: Sgarbi è durissimo

“Chiudere il calcio è stata una follia di idioti ed incapaci. L’unico modo per non trasmettere il virus è rimanere all’aperto, camminare in un bosco, in campagna. Hanno sbagliato, non potremo perdonarli, ci hanno costretti a perdere due mesi di vita e a perdere anche una parte della salute. L’aria non è pericolosa, giocare all’aperto non è pericoloso. Ma in qualunque momento il pericolo può venire da uno scontro fisico, il contrasto fra un calciatore e l’altro. Quanto rischia un portiere? Traumi da due mesi, il Covid invece 14 giorni e sei curato. E la rottura del menisco? E dei crociati? Altri potevano essere i motivi di preoccupazione, ma non certo per interrompere le partite. E’ stato un delitto, riapriamo i campi di calcio subito, altrimenti prendiamo a calcio nel culo i ministri che non lo vogliono”. E’ il durissimo sfogo di Vittorio Sgarbi, come testimonia un video pubblicato da Sportmediaset.