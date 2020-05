Coronavirus, cancellato il campionato di Clausura messicano: nessun vincitore

La Liga MX, la prima divisione messicana è stata chiusa ufficialmente a causa dell’emergenza Coronavirus. La decisione è stata presa oggi dopo un’assemblea straordinaria, non è stato assegnato alcun titolo.

“Questo venerdì, 22 maggio 2020, si è tenuta l’Assemblea straordinaria della LIGA MX, prendendo decisioni fondamentali che ci consentono di garantire la salute e l’integrità del settore calcistico. Nelle ultime settimane si sono tenuti incontri di lavoro permanenti e colloqui con il settore sanitario del governo federale che ci permetterebbero di riprendere il Torneo Clausura 2020 con assoluta responsabilità, senza mettere a rischio alcun membro della famiglia del calcio in Messico (Giocatori, Corpi Tecnici, Manager, Arbitri, Fan e Media). Tuttavia, il tempo della contingenza che stiamo vivendo ha causato crescenti restrizioni di programmazione, che non ci consentono di continuare la competizione senza mettere a rischio i membri di questa grande famiglia. Pertanto, in assoluta unità, l’Assemblea straordinaria della LIGA MX ha convenuto di concludere in anticipo il Torneo di chiusura 2020 della LIGA MX”.

“Nessun club sarà dichiarato campione del torneo Clausura 2020. Per quanto riguarda la CONCACAF Champions League 2021, i club idonei saranno Cruz Azul e León per essere al primo e secondo posto nella classifica generale del torneo Clausura 2020 al momento della sospensione”.