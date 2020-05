Cristiano Ronaldo show, magia in allenamento e “Siuuu” [VIDEO]

La Juventus attende novità sulla ripresa del campionato di calcio, nel frattempo la squadra si sta allenando per non farsi trovare impreparata. I bianconeri guidano la classifica, ma la Lazio ha dimostrato di essere un osso durissimo, così come l’Inter. I calciatori sono rimasti a lungo in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus, tra questi anche Cristiano Ronaldo che, solo da qualche giorno, è tornato dal Portogallo. L’attaccante si conferma, come al solito, in grande forma. Un video pubblicato ha fatto in breve tempo il giro del web, pallonetto dalla distanza e canestro che ha fatto impazzire i tifosi. Dopo la prodezza il consueto “Siuuu”. In basso ecco il video del fuoriclasse portoghese.