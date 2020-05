Ennesima divisione in Serie A: Agnelli e Marotta vogliono negoziare con le tv, Lotito e De Laurentiis sono contrari

Ennesima divisione in Lega, questa volta per quanto riguarda i diritti televisivi. A svelare i dettagli è il Giornale, che riferisce di diverse posizioni di veduta sulla contrattazione. “C’è un gruppo di società (guidate da Agnelli della Juve e Marotta dell’Inter) – si legge – che spingono per il negoziato con Sky chiedendo in cambio il prolungamento di un anno del contratto esistente (con modifica della legge Melandri). Sul fronte opposto sono schierati i duri e puri, con in testa Lotito della Lazio e De Laurentiis del Napoli, contrari a ogni trattativa e a rispondere con azione civile. Il quadro economico complessivo è ancora più complicato a causa della mancata rinuncia dei calciatori in materia di stipendi riferiti ai mesi di marzo e aprile. Qualche club in forte crisi finanziaria addirittura, non ha pagato nessuno stipendio del 2020, figuriamoci se può prendere in esame la rinuncia all’ultima rata del contratto tv”.