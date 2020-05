“Ecco perché esulto in modo così intenso”, la confessione di Antonio Conte

Antonio Conte continua a confermarsi come uno dei migliori allenatori in circolazione. La sua esperienza al Chelsea è stata molto intensa, non sono mancati i momenti di tensione con la dirigenza ma anche i successi sono da ricordare. Le sue esultanze sono diventate celebri ed in alcuni casi non molto gradite dai colleghi. Uno di questi è sicuramente Josè Mourinho, viene ricordato l’episodio del 4-0 con il battibecco tra i due.

In un’intervista rilasciata a Sky Sport, Antonio Conte ha parlato di nuovo di quell’episodio: “Vivo il mio lavoro in modo intenso. A volte mostro la mia passione e voglio condividere la mia felicità con i tifosi. Ho avuto un rapporto fantastico con quelli del Chelsea. Quella partita è stata importante per noi, perché vincere 4-0 contro una delle squadre più forti ti dà una spinta. In quel momento abbiamo capito che potessimo lottare per vincere la Premier League. Quella partita ci ha dato fiducia in noi stessi e abbiamo creato una sinergia fantastica con i nostri fan”.