Festa calciatori Siviglia, LaLiga e Tebas: “Atteggiamenti inammissibili, ci saranno provvedimenti”

Non si placa la polemica attorno ai calciatori del Siviglia che hanno violato la quarantena per una festa. Arrivano le reazioni dei vertici del calcio spagnolo. A partire da ‘LaLiga’, la Lega calcio iberica: “Nelle ultime ore, alcuni giocatori non hanno rispettato le normative sanitarie, indicando un rilassamento proprio nella fase finale. È una mancanza di rispetto nei nostri confronti e dei club. Nelle numerose riunioni abbiamo sottolineato l’importanza di tenere alta l’attenzione fino a quando non saranno completate tutte le partite di questa stagione. Alcuni comportamenti mostrano una mancanza di responsabilità, abbiamo un ruolo molto importante. Tali atteggiamenti sono incomprensibili e inammissibili, poiché mettono a rischio la fine della competizione. Qualsiasi segno di rilassamento è una mancanza di rispetto per LaLiga, i club, i giocatori e gli allenatori”.

Javier Tebas, presidente della Lega calcio spagnola, ha commentato a ‘Movistar’ la notizia della violazione della quarantena da parte di Banega, Vazquez, Ocampos e de Jong: “Dobbiamo essere molto responsabili nelle cose che facciamo nel nostro ambiente. Invito i giocatori a continuare a osservare questa linea di consapevolezza”. Tebas ha apprezzato le scuse dei calciatori in questione ma ha comunque detto che saranno presi provvedimenti.