Buone notizie in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo il terzo giro di tamponi effettuato è rimasto un solo tesserato positivo al Coronavirus. Altri due guariti dunque tra i viola, che sono stati tra i più colpiti dal Covid-19. Il positivo resta isolato e monitorato costantemente. La Fiorentina resta in attesa di nuove direttive per gli allenamenti collettivi e anche oggi proseguirà con le sedute individuali.