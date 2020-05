“Giusto uccidere chi non rispetta la quarantena”, la frase shock del giocatore [NOME e DETTAGLI]

“Non so che tipo di governo abbia questo paese, ma sono sicuro che uccidendo i due ragazzi che non hanno rispettato la quarantena nessun altro poi lo farebbe. Attenzione, è il mio pensiero personale: penso che quando le cose ti sfuggono di mano, devi usare il pugno duro”. Sono le frasi shock riportate da Marcelo Rios sul proprio profilo Instagram. L’ex tennista ha dichiarato di appoggiare la politica del dittatore delle Filippine Rodrigo Duterte, come specifica anche il ‘Corriere dello Sport’, che aveva invitato la polizia a sparare per uccidere chiunque violasse la quarantena.