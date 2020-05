“Ho venduto la medaglia d’oro per la cocaina”: il racconto shock dell’ex campione del mondo

Campione del mondo per club. Flavio Donizete faceva parte della rosa del San Paolo che nel 2005 a Yokohama superò per 1-0 il Liverpool. Oggi ha 36 anni, ma il brasiliano ha dovuto combattere una battaglia molto difficile, quella contro la cocaina. Dopo quella fortunata parentesi non è riuscito a mantenersi ad alti livelli. La carriera è crollata vertiginosamente ed oggi Donizete non ha una squadra. In un’intervista a ‘Globoesporte’ ha raccontato il periodo più difficile della sua vita: “Ne facevo uso come un pazzo, tanto che ho perfino venduto la medaglia di campione del Mondo per 7000 reais: denaro che ho sperperato quasi completamente nella cocaina. Ho usato tutta la droga in due giorni. La cocaina mi ha provocato un attacco di cuore, ma il vizio era impossibile da controllare. Più denaro avevo, più droga volevo”.

La medaglia è stata poi recuperata grazie all’aiuto di un programma di ‘Record’, emittente brasiliana. Oggi Flavio Donizete si è disintossicato, ma i rimpianti rimangono: “La cocaina mi ha devastato. Avevo tutte le possibilità di avere una buona carriera. Questo è un rimpianto che mi porterò dietro per tutta la vita. Se potessi tornare indietro, cancellerei la prima volta in cui ho assunto cocaina”.