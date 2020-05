Ibrahimovic, che combini? Guai per lo svedese, si becca una multa: il motivo

E’ stato per un po’ lontano dall’Italia, allenatosi nella sua Svezia, all’Hammarby, ma Zlatan Ibrahimovic è riuscito comunque a far parlare di sé. Cosa ha combinato? E’ stato multato. Come riporta Mediagol, l’attaccante del Milan avrebbe guidato la sua Ferrari Monza SP2, nera e con gli interni rossi, senza autorizzazione. Era stato il suo regalo per il trentottesimo compleanno (1,6 milioni di euro), ma l’auto non risultava ancora immatricolata. Quindi, difatti, Ibra non poteva circolarvi liberamente, ma l’ha fatto ed è incappato in una multa. “L’auto è stata congelata il 30 marzo ed era ancora in quello stato. Non si può guidare una macchina in stato di fermo, si può solo guidare fino all’officina più vicina”, le parole del direttore dell’Agenzia dei trasporti svedese, Mikael Andersson.