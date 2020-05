Il protocollo stabilito dal CTS continua a portare grandi discussioni, la ripresa del campionato di Serie A è sempre più a rischio. Alcuni club hanno giudicato le regole inapplicabili, tra queste anche l’Inter. E’ la convinzione anche del dirigente Beppe Marotta, secondo quanto riferito da repubblica.it: “Non vogliamo fare polemica, ma semplicemente con queste regole non saremmo in grado di andare in ritiro. Per questo chiediamo che siano cambiate, o non avremo alternative”.