Inter, sorpresa Conte: l’allenatore si è presentato ad Appiano Gentile

L’Inter ha iniziato la preparazione in vista dell’eventuale ripresa del campionato di Serie A. Sorpresa in casa nerazzurra, ad Appiano Gentile si è presentato anche Antonio Conte, l’allenatore ha deciso di assistere alle sedute individuali dei calciatori.

Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la presenza dell’allenatore non era prevista perché non ha ancora svolto il tampone per il Coronavirus a causa dell’esiguità del numero a disposizione, la società ha preferito dare la priorità ai calciatori ed allo staff tecnico. Conte ha seguito l’allenamento a distanza, in attesa dei controlli e del lavoro di gruppo al momento fissato per il 18 maggio.