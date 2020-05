Juventus: tornano anche Douglas Costa, Danilo e Sandro. Sono solo 2 gli assenti

La Juventus torna al lavoro in attesa di novità sulla ripresa dei campionati. Oggi è andato in scena un incontro tra la Figc e il comitato tecnico sanitario, sono stati affrontati i temi per il ritorno in campo ed una decisione definitiva verrà presa entro i prossimi giorni.

Nel frattempo tornano in Italia altri 3 calciatori bianconeri: si tratta di Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa, si sono trasferiti nelle loro abitazioni ed adesso seguiranno il periodo di quarantena. Sono solo 2 gli assenti, si tratta del centrocampista Rabiot e dell’attaccante Higuain. Per il Pipita è da decidere anche il futuro, dopo le ultime vicende non sono da escludere ribaltoni.