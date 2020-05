Lautaro Martinez allo scoperto, spunta il messaggio all’Inter: “O vado al Barcellona o resto qui”

Pare Lautaro Martinez si sia espresso. Dopo il tanto parlare, sembrerebbero spuntare le intenzioni dell’argentino. Se non fosse stato per la pandemia, probabilmente già sarebbe diventato il tormentone dell’estate: Lautaro Martinez-Barcellona. Con un campionato che, forse, potrebbe riprendere, tutto sarebbe rimandato. Sta di fatto che comunque, in tema di mercato, non si fa che parlare di questo.

Ma il pensiero del diretto interessato, in realtà, qual è? E’ il Mundo Deportivo a svelare in diretta il contenuto del messaggio che il calciatore nerazzurro avrebbe scritto alla dirigenza: “O vado a Barcellona o sto a Milano”. Bello chiaro, senza molte interpretazioni. In sostanza, se si deve spostare dall’Italia, lo fa solo per andare a Barcellona. Altrimenti è ben felice della sua avventura all’Inter. Respinte, praticamente, le altre pretendenti pronte a battagliare insieme ai blaugrana.