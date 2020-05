Lazio alta tensione, toni duri e giocatori perplessi: il racconto del pomeriggio sulla questione stipendi

Duro confronto, toni accesi e giocatori perplessi: questo, in sintesi, l’esito dell’incontro di questo pomeriggio a Formello tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e i calciatori per discutere sul taglio stipendi. Non è stato raggiunto alcun accordo. Il patron biancoceleste, infatti, ha ribadito di voler mantenere le linee guida legate al taglio delle mensilità di marzo e aprile, a cui si aggiungerebbero quelle di maggio e giugno in caso di definitivo stop del campionato. Calciatori ovviamente contrariati, ed è per questo che la decisione è stata rimandata.