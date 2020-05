Liga, le prime indiscrezioni: inizio il 12 giugno e fine il 19 luglio

La Liga spagnola riparte. Arrivano le prime indiscrezioni sulle date: inizio il prossimo 12 giugno, fine prevista per il 19 luglio. A riaprire le danze sarà una partita tutt’altro che banale: il derby tra Siviglia e Real Betis. A riportare la notizia è l’emittente radiofonica iberica ‘Cadena Cope’. Sarà un vero e proprio tour de force per le squadre spagnole, con partite ogni 72 ore suddivise in tre fasce orarie. Dopo la sfida di Siviglia, toccherebbe a Granada-Getafe alle 22.30. A chiudere il programma Espanyol-Alavés e Leganés-Valladolid, previste lunedì 15 giugno.