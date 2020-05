L’America si è ribellata dopo la morte di George Floyd, in diverse città sono andate in scena tante proteste. La più colpita è stata Minneapolis, teatro dell’episodio con le immagini del poliziotto che tiene il ginocchio sul collo di Floyd in breve tempo hanno fatto il giro del web.

Il calciatore dello Schalke Weston McKennie ha voluto ricordare la vittima. Il centrocampista, infatti, è sceso in campo con una fascia al braccio in ricordo di George Floyd. “Giustizia per George Floyd”, si legge.