“Messaggi hot mentre la compagna era incinta”, accuse allo sportivo [NOME e DETTAGLI]

Una modella britannica ha messo nei guai Usain Bolt, è stato svelato un presunto flirt mentre la compagna Kasi Bennett stava per partorire. E’ quanto riferito da Shari Halliday, 22 anni, che al ‘Sun’ ha raccontato di alcuni messaggi, sono state chieste foto audaci, poi si sono verificati apprezzamenti come “sei sexy” e “bambina”.

Nello scambio via chat Shari Halliday gli avrebbe mandato un paio di sue foto in lingerie e l’ex stella giamaicana dell’atletica le avrebbe scritto “Sei così bollente, lo giuro, mi piace”. Il tabloid inglese mette qualche dubbio sul fatto che la donna non sapesse della paternità di Bolt.