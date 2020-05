“Mio padre è asmatico, non posso prendere il virus”: tutti i dubbi dell’attaccante

Anche la Premier League si prepara a tornare in campo. Non mancano però le perplessità sulla ripresa, come riporta ‘The Sun’ ha manifestato tutti i dubbi Abraham, attaccante del Chelsea. “Mio padre è asmatico, se riprende la Premier, mi contagio e porto il virus a casa… sarebbe la cosa peggiore. Per me la cosa più bella è trovarmi sul terreno di gioco. Però mio padre è asmatico e l’ultima cosa di cui ha bisogno è il virus”.

L’APPELLO – “La Premier League e il Governo devono prendere una decisione. Che ci dicano se è sicuro. Se lo fosse, sarei pronto per giocare”.