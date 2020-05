Napoli, giovedì la ripresa: al via i tamponi per i calciatori, la procedura

Si avvicina la fase 2 dell’emergenza Coronavirus, il Viminale ha dato l’ok al ritorno in campo delle squadre con le sedute individuali di allenamento. Il Napoli da domani farà partire l’operazione che prevede i tamponi per i calciatori, come riporta ‘Il Corriere dello Sport’ si apprende da fonti qualificate, il club inizierà i test per i calciatori probabilmente direttamente a casa loro, aspettando poi i risultati.

I calciatori arriveranno a Castel Volturno già vestiti in tuta e maglietta, entreranno in campo ed inizieranno la seduta per evitare assembramenti. Gattuso sistemerà i calciatori per mantenere il distanziamento nel riscaldamento, svolgeranno anche allenamenti su azione come tiri e cross ma senza contatto fisico.