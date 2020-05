Il Napoli pronto a riprendere gli allenamenti: De Luca dà il via libera

Dopo l’ordinanza che ha permesso a Sassuolo, Spal, Bologna e Parma di riprendere gli allenamenti, arrivano notizie anche sul fronte Napoli. La squadra azzurra potrebbe a breve tornare in campo, agli ordini dell’allenatore Gennaro Gattuso. La decisione, secondo quanto riporta Corriere.it è stata presa dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Nel dettaglio due tamponi a settimana, allenamenti con 5 giocatori per volta, non utilizzo delle docce e trasporto individuale da casa al campo.

De Laurentiis ha chiesto di riprendere e sarebbe anche arrivato l’ok. Il governatore ha trasferito la richiesta agli organi sanitari: “De Laurentiis ci ha fatto una proposta ragionevole e di massima sicurezza per la squadra e tutti gli operatori. Capisco che in caso di riapertura dei campionati la squadra ha necessità di farsi trovare pronta”.