“Volevo bruciarla”: il calciatore ricorda lo scambio di maglia in Champions

Ad un passo dalla finale. Si fermò lì il sogno dell’Ajax nella scorsa edizione della Champions League. David Neres è stato uno dei protagonisti della straordinaria cavalcata degli olandesi e, in un’intervista a ‘Desimpedidos’, ha ricordato la rabbia e la delusione della semifinale contro il Tottenham, decisa da Lucas Moura: “Ricordo che alla fine della prima partita avevamo scambiato la maglia. Ma devo essere sincero: alla fine della gara di ritorno non volevo vederlo neppure in faccia. Avrei preso quella maglietta e l’avrei distrutta, bruciata. Cavolo, l’avrei voluta far sparire perché quel giorno aveva fatto la storia”.