Neymar, lo scherzo al figlio fa il giro del web: quella che arriva in testa non è una pallina [VIDEO]

E’ diventato virale lo scherzo che l’asso del Paris Saint Germain Neymar ha fatto al figlio. Il campione brasiliano ha infatti postato un video su Instagram in cui si prende gioco del povero ragazzo. Come? Gli lancia delle palline così che il figlio possa colpirle di testa e far centro in un cestino. Peccato che, dopo una serie di lanci, ad arrivargli in testa non sia una pallina ma un uovo, che finisce quindi tra i capelli del piccolo Neymar, tra la sua disperazione e le risate del padre. Di seguito il VIDEO.