“Non è stata colpa mia, ma di tutta la squadra”, l’ex Inter Gresko ricorda il 5 maggio

Si continua a parlare del 5 maggio, giornata dai due volti per l’Inter. In senso negativo, la sconfitta contro la Lazio all’ultima giornata del 2002 costò lo scudetto ai nerazzurri. Sull’argomento è tornato ad esprimersi Vratislav Gresko, intervistato da Il Giornale.

“Devo dire la verità: i giornali, i media hanno massacrato un po’ tutti indistintamente. Per quanto riguarda i tifosi invece sono stato preso maggiormente di mira per il mio errore, ma penso che quella partita l’abbia persa tutta l’Inter e non solo un singolo calciatore. Tra l’altro per me quella era la terza volta che perdevo un campionato all’ultima giornata; mi successe in Slovacchia, poi in Germania, forse quella più bruciante con la maglia del Bayer Leverkusen e poi appunto con l’Inter. Sono felice perché dopo quegli anni difficili e bui l’Inter ha iniziato a vincere e a mettere trofei in bacheca: dai campionati, alla Champions League del 2010, sono molto felice per la società e per tutti loro”.