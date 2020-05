La nuova versione di Facebook, il noto social network si rinnova: tutte le novità

La nuova versione di Facebook – E’ nato 16 anni fa ed ha raggiunto vette inimmaginabili, diventando tra i social network più noti ed utilizzati. Adesso, Facebook cambia faccia, si rinnova, cambia la sua veste grafica. E’ in arrivo una nuova versione per desktop, ecco le novità annunciate in un blogpost dello stesso strumento.

“Preannunciata durante lo scorso F8, la nuova versione desktop di Facebook verrà progressivamente resa disponibile a tutti gli utenti. Più veloce e più facile da usare, è pensata anche per affaticare meno la vista grazie alla nuova modalità a sfondo nero. Da quando è stato lanciato, 16 anni fa, Facebook.com è cresciuto molto. Abbiamo introdotto nuove funzionalità, lo abbiamo ottimizzato per nuovi dispositivi e nuovi sistemi operativi e reso disponibile in centinaia di lingue. Di recente, ci siamo concentrati sull’esperienza mobile e di conseguenza quella desktop è rimasta un po’ indietro. Le persone, però, le usano entrambe ed ecco il perché dell’annuncio di oggi. Abbiamo fatto qualche ricerca sul campo, parlando con gli utenti per comprendere come migliorare l’esperienza web, e oggi siamo felici di presentarvi il nuovo sito, un nuovo punto di partenza per i prossimi anni di Facebook.com”.

Tra le novità più importanti, l’esperienza di navigazione più semplificata e più vicina alla versione da mobile, una versione meno luminosa, con meno contrasto e meno brillantezza (sfondo nero) per ridurre al minimo il riflesso dello schermo per un utilizzo in condizioni di scarsa luminosità e la possibilità di creare Eventi, Pagine, Gruppi e inserzioni con più facilità. In alto qualche FOTO di come sarà il nuovo Facebook.