Orso si arrampica in una palazzina nella notte, la paura dei cittadini: “Via via, mamma mia” [VIDEO]

Incredibile episodio che si è verificato nella notte. Paura in Trentino, a Calliano un orso si è arrampicato sul balcone di una palazzina, poi forse disturbato dalle voci dei condomini torna sulla strada e scappa via. A pubblicare i video sui social sono stati Mara Dalzocchio, consigliera provinciale della Lega, e il sindaco di Calliano.

“È proprio un periodo strano in cui succede proprio di tutto. Un orso acrobata nel centro di Calliano. Visto a meno di un metro: in macchina ero io,” ha raccontato su Facebook il primo cittadino, Lorenzo Conci. In basso ecco il video che ha fatto il giro del web.