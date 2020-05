“Non mi scandalizzo certo se qualcuno protesta contro l’arbitro, ma che la Juventus mandi Nedved a dire di non protestare con l’arbitro, proprio lui che faceva brutte sceneggiate per ogni decisione contraria, l’ho trovato davvero sgradevole. Da giocatore e da dirigente ha un curriculum abbastanza burrascoso in questo senso”. Sandro Piccinini non si nasconde e, nel corso di una lunga intervista a “Il Romanista”, parla così di Pavel Nedved.