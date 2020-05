Pirlo, suggestione per la carriera da allenatore: “è finito nel mirino di un club ambizioso”

Andrea Pirlo è alla ricerca di una piazza ambiziosa per iniziare la carriera da allenatore. Secondo quanto riporta seriebnews.com sull’ex centrocampista della Juventus avrebbe puntato gli occhi la Reggina. Il club amaranto è in attesa di conoscere il suo futuro dopo la sospensione del campionato di Serie C, i calabresi guidano con ampio margine la classifica e sperano di ottenere la promozione dopo la riunione del Consiglio Federale. Si fa sempre più strada l’ipotesi dei playoff, da valutare se con la presenza o meno delle capoliste dei tre gironi. L’allenatore Mimmo Toscano ha svolto un lavoro incredibile, ma si parla con insistenza di un interesse del Palermo, fresco della promozione in Serie C. Va ribadito che la Reggina è entusiasta del lavoro svolto dall’allenatore e per il momento le voci su un possibile addio con l’ex Ternana sono tutte da valutare. Nel frattempo circola il nome di Andrea Pirlo in caso di divorzio con Toscano, una soluzione sicuramente affascinante…