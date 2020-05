Premier League, via libera agli allenamenti in gruppo: “ma il contatto non è permesso”

Anche la Premier League sta programmando il ritorno in campo per il campionato, con l’obiettivo di concludere la stagione. I club hanno votato all’unanimità il ritorno agli allenamenti in gruppi, ma non dovrà esserci contatto. Ecco il comunicato ufficiale.

“I club di Premier League hanno votato oggi all’unanimità il ritorno degli allenamenti a piccoli gruppi da domani pomeriggio – il primo passo verso la ripartenza del campionato, quando sarà sicuro farlo. Il primo passo del protocollo al ritorno agli allenamenti permette alle squadre di allenarsi mentre si mantiene il distanziamento sociale. Il contatto non è ancora permesso. La prima fase è stata approvata consultandosi con giocatori, manager, medici sociali, consulenti esterni e il governo inglese”.