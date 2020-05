Il primo scudetto assegnato in campo ai tempi del Coronavirus. Ma si verificano scene di assembramento

E’ stato assegnato il primo scudetto sul campo ai tempi del Coronavirus. E’ quanto successo in Nicaragua, il Real Estelì si è laureato campione per il 2020. Dopo l’1-1 dell’andata i biancorossi nella gara di ritorno hanno espugnato il campo del Managua grazie alle reti di Rosas, Ayerdis e Lopez, il risultato finale è stato 1-3.

La partita si è giocata a porte chiuse, ma purtroppo si sono verificate scena di assembramento. Non c’è stata festa in strada, ma alcuni componenti di ‘Pasion Azul’, gruppo ultrà del Managua (circa 80 persone) si sono riuniti in casa private per seguire insieme la partita. In panchina ed i giornalisti tutti indossavano la mascherina. “Ma presto tornerà il giorno in cui torneremo ad abbracciarci e a far sentire la passione per i colori che amiamo nel luogo più consono, le gradinate di uno stadio”, è la nota diffusa dalla ‘Liga Primera’.