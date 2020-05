Probabili Formazioni Serie A – La folle scelta di Juric e la punizione di Sarri a Rabiot: c’è di mezzo la Gioconda!

Probabili Formazioni Serie A – Tutto pronto anche per la 34ª giornata della massima serie italiana. Turno importante ed affascinante, con due autentici big match: Roma-Inter e l’attesissimo scontro scudetto tra Juventus e Lazio, distanziate da un solo punto in classifica.

Ma, in virtù delle scelte che gli allenatori metteranno in campo per le formazioni titolari, emerge la particolare, curiosa, folle, decisione del tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric: “Contro l’Atalanta schiererò soltanto difensori. Non ho intenzione di prendere anch’io 10 gol come successo ad altre nel recente passato”. Il problema di fondo, però, è un altro: la compagine scaligera non ha in organico 11 difensori di ruolo, perlomeno in prima squadra. E così l’allenatore sarà costretto ad attingere dalla Primavera, mandando allo sbaraglio giovani ragazzini contro gli assatanati attaccanti orobici. Alla fine, forse, non è detto si possa rivelare scelta corretta, ma il campo sarà giudice supremo.

Saranno invece settimane difficili, a partire dal match di domenica sera con la Lazio, per il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot. Dopo i capricci di questa settimana, il francese dovrà infatti scontare una punizione. La società ha demandato tutto al tecnico Sarri: “Maurizio, vogliamo che sia tu a punire Rabiot”. Il tecnico bianconero non si fa pregare e, alimentando il suo grande spirito patriota, trova una soluzione e va subito dal suo calciatore a comunicargliela: “Hai fatto il danno e dovrò punirti. Devi scusarti in una maniera che riscatti non solo la Juve, ma tutta Italia. Quindi, visto che sei francese, fai di tutto per riportare in Italia la nostra Gioconda!”. Come finirà?