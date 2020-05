Il retroscena di Stoichkov: “A Parma critiche e intrighi nello spogliatoio…”

“Cos’è successo a Parma? Giocava in una maniera diversa rispetto al Barcellona. Ho iniziato bene, ho segnato nelle mie prime partite, ma l’aspettativa sulla squadra era enorme. C’erano Zola, Benarrivo, Brolin, Dino Baggio, Asprilla, Buffon che iniziava la sua eccellente carriera, Bucci, Cannavaro, Crippa. E sto dimenticando sicuramente qualche grande giocatore di quella squadra. Rispettavo molto l’allenatore, Nevio Scala. Ma non c’era pazienza. Sì, poi le critiche e gli intrighi hanno cominciato a farsi largo nello spogliatoio. Le menziono nella mia autobiografica, “Hristo Stoichkov the story”. Ha fatto molto successo in Bulgaria, è stato pubblicato in diverse altre lingue, ma a causa della pandemia ho posticipato la promozione a Barcellona, doveva essere il 23 aprile. Lo faremo a breve”. A parlare così, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, è l’ex calciatore del Parma Hristo Stoichkov.