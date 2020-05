Gli odiatori da social colpiscono ancora, il peggio del web si abbatte su Diaconale: “Giustizia divina!”

Lo schifo del web! E non siamo stati molto duri. Gli odiatori da social colpiscono ancora. Purtroppo però – ed è questa la cosa triste – ormai non fanno più notizia. Si scagliano con una cattiveria inaudita, impassibili, come se stessero salutando o augurando buon compleanno. Sanno, da vigliacchi quali sono, che dietro una tastiera nessuno potrà rispondere. Un grido unilaterale, fine a se stesso, uno sfogo che non fa che produrre sdegno e rabbia. Schifo appunto, come detto sopra.

Il protagonista questa volta è Arturo Diaconale, portavoce della Lazio che nelle ultime settimane ha espresso più volte il suo pensiero in merito alla ripresa del campionato, difendendo la posizione del club biancoceleste. Che possa essere discutibile, condivisibile o meno, la sua idea, ciò non toglie l’idea per cui siamo in democrazia ed ognuno può esprimere un parere pur senza scendere in altro. L’offesa alla dignità di una persona, augurargli la morte, va ben oltre tutto questo. Ma è purtroppo quanto accaduto dopo la notizia del suo ricovero in ospedale per cause ancora da chiarire (è stato escluso il contagio da Covid-19).

“Giustizia divina!”, “Il Karma”, “Ecco quando si dicono porcherie”, sono solo alcuni dei messaggi che si trovano sul web. Eccoli nella FOTOGALLERY in alto. Li mettiamo alla conoscenza di tutti per evidenziare, per l’ennesima volta, l’immondizia che circola sui social.