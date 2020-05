Ripresa Serie A, Calcagno (AIC): “non possiamo giocare alle 17”

Continuano ad arrivare reazioni dopo la notizia della ripresa del campionato di Serie A. Ospite di Zona Cesarini, sulla Rai, il vicepresidente dell’AIC Umberto Calcagno ha espresso tutti i dubbi sulla possibilità di scendere in campo anche alle 17: “Per quanto riguarda gli orari delle partite abbiamo fatto un’esplicita richiesta: non possiamo utilizzare lo slot del pomeriggio, giocando ogni 3 giorni e dopo un lungo periodo di inattività. Gli staff delle società sono sempre più preparati e sono certo che metteranno la loro competenza a disposizione dei calciatori per far ripartire la macchina al meglio”.