Le ultime sulla Serie A tra calendario, playoff e partite: spuntano tre nuovi orari per il fischio d’inizio

Sono giorni d’attesa in Serie A, tra assemblee di Lega, Consigli Federali, incontri tra Governo e vertici del calcio. Dopo settimane turbolente e preoccupanti, in cui il principale pensiero era rivolto al virus, adesso si guarda con più fiducia al futuro e ad una ripartenza, seppur cauta, dei campionati. Ieri la Lega ha deciso di rimanere ferma sulla posizione legata ai diritti tv, pretendendo il pagamento della sesta rata, mentre sul fronte calendario ha rimandato tutto a venerdì 29, dopo l’incontro – previsto per domani – tra Spadafora e la Federcalcio.

Ripresa Serie A

Da quello che filtra, l’intenzione resterebbe quella di ripartire il 13 con i recuperi della 25ª giornata, in maniera tale da allineare tutte le 20 squadre sullo stesso numero di partite giocate. E poi, ripartire a cascata ogni tre giorni, chiudendo anche con la Coppa Italia a fine luglio. Un’alternativa potrebbe essere la ripartenza il 13 ma dalla Coppa Italia, con il ritorno delle due semifinali, così da permettere la trasmissione in chiaro sulla Rai e trovare una via di mezzo alla richiesta di Spadafora di far vedere gratuitamente Diretta Gol.

Playoff e playout

Come rivela la Gazzetta dello Sport, sembrerebbe potersi allontanare l’ipotesi playoff e playout in caso di nuovo stop al campionato, idea realmente portata avanti dal solo presidente della FIGC Gabriele Gravina e non appoggiata quasi da nessuno tra i 20 club di massima serie. Ritornerebbe così in auge l’idea di cristallizzare la classifica con conseguente assegnazione di Scudetto, posti in Champions ed Europa League e retrocessioni.

Orari partite

Nuovi orari del fischio d’inizio sarebbero stati proposti per le partite di Serie A. Secondo TMW i club si sono dimostrati contrari allo slot delle 16.30, dicendosi invece favorevoli a quello delle 18.45 e delle 21. Ma, per questioni televisive, la Lega spingerebbe per mantenere i tre slot. Il compromesso potrebbe dunque essere: 17, 19.15 e 21.30, ma anche in questo caso emergerebbero problematiche legate al rientro a tarda notte delle squadre in trasferta.